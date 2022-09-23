Bakan Bilgin: 90 bin taşeronun kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"EYT'de çözüm aşamasındayız"

Bilgin "EYT'de son durum ne?" sorusuna "Çözüm aşamasına geldik. Tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız" cevabını verdi.

Bakan Bilgin 696 sayılı kanunun dışında kalan 90 bin taşeron işçiyi ilgilendiren müjdeyi de açıkladı:

Bu kanunun kapsamı dışı kalan 90 bin civarındaki personelin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim.

"VERGİ DİLİMİYLE İLGİLİ SORUNU DÜZELTMEK İSTİYORUZ"

Bakan Bilgin, vergi diliminin maaşlar üzerindeki etkisinin azaltılması için de çalışma başlattıklarını duyurdu:

Vergiyle ilgili bir sorun var. Biz toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Yani vergi dilimlerindeki artışın, ücretlerin niteliğini, alım gücünü aşındırmamasını istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi bakanımızla da görüşmelerimiz var. Bu konu önemlidir. Özellikle ücretlerin yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hale getiren vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu konuyu da bakan beyle görüştüm, bu konuda da olumlu bir yaklaşımda olduğumuzu belirtmek isterim.

Biliyorsunuz asgari ücret düzeyinde zaten o vergi dışında kaldığı için asgari ücret ne olursa, asgari ücretlerin altındaki o rakam, miktar vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin, çalışanların aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu olan burdaki konu o. Henüz bir oran üzerinde konuşmadık ama toplu sözleşmede prensip olarak toplu sözleşmede elde edilen ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir verginin dikkate alınması. Daha da önemlisi HAK İş'in de dile getirdiği gibi kriz döneminde bunun sabitlenmesi...

KAMUDAKİ SÖZLEMELİ PERSONELE KADRO

Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi meselesi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık, Cumhurbaşkanımızla nihai değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız.