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Bakan Bilgin, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
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02 Mayıs 2023 Salı 20:12:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 20:12:00

Bakan Bilgin, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 TV'de gazeteci Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan sorularını cevaplıyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin, 24 TV ekranlarına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : vedat bilgin 24 tv son dakika
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