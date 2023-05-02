02 Mayıs 2023 Salı 20:12:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 20:12:00
Bakan Bilgin, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 TV'de gazeteci Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan sorularını cevaplıyor...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin, 24 TV ekranlarına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
- Bakan Bilgin, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
- 'Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk'
- 6 yıl sonra turna sürprizi
- Bakan Akar: Terör belasından milleti kurtarmakta kararlıyız
- Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 2 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
- "Kendi kendine yetmenin ötesinde Türkiye savunma sanayinde dünyada önemli bir noktaya geldi"