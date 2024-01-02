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02 Ocak 2024 Salı 13:38:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 13:38:00

Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahalarına ismi verilen şehit Esma Çevik ve Aybüke Yalçın'ın aileleriyle telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, önce 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit olan Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Şehit Esma Çevik'in, petrol arama faaliyetlerine destek verirken rahmetli olduğunu kaydeden Bayraktar, "Hepimiz onunla ne kadar gurur duysak azdır. Anısını sonsuza kadar yaşatacak bir projeye onun ismini verdik. Bütün Türkiye onun ismini anıyor. Türkiye'nin kaderine tesir edilecek bir iş yapılıyor. Biz de şehidimizi rahmetle anıyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Her daim devletimiz sizlerin yanında." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin ateşi sonucu şehit düşen öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ile de telefonda konuştu.

Şehit Aybüke Yalçın'ı Türk milletinin unutmadığı aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sizlere bir kez daha baş sağlığı, metanet, sabır diliyoruz. Biricik kızınız alçak terör örgütünün saldırısında şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ben de iki kız babası olunca sizi daha iyi anlayabiliyorum. Sizlere de milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rahmetli kızınızın adını verdiğimiz sahalarda, Türkiye'nin kaderini değiştirecek işlere imza atıyoruz. Cumhurbaşkanımızla konuştuk, ona da ifade ettik buradaki projelerle ilgili gelişmeleri. O da çok memnun oldu. 2024 yılı Türkiye için daha iyi bir yıl olacak."

Etiketler : alparslan bayraktar petrol sahaları şehit esma çevik aybüke yalçın
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