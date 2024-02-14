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"Madende son denetim 2023 Ağustos ayının başında yapıldı"
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14 Şubat 2024 Çarşamba 13:46:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 13:46:00

Bakan Bayraktar: Madende son denetim 2023 Ağustos ayının başında yapıldı

Kaynak: TRT Haber

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği madenle ilgili, "Son denetim 2023 Ağustos ayının başında. O heyetin incelemelerinde dün gerçekleşen kaza ile ilgili herhangi bir tespit yok. Kazaya neyin sebep olduğuna dair araştırmamız devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar, göçük altında kalan işçilere ve ailelerine sabır diledi.

Dün gerçekleşen hadise için hemen harekete geçtiklerini ifade eden Bayraktar, ilgili kurumlar, Bakanlıklar ve oluşturulan kriz masası ile anbean takip ettiklerini, ilk baktıkları konunun buradaki işçilerin bir an önce kurtarılması olduğunu ifade etti.

"MADENCİLİK ANLAMINDA DENETİMLERİ DE YAKİNEN TAKİP EDİLEN BİR MADEN"

Madenin 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, "Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyeti var. En son 2021 yılında da çevre ile alakalı izinlerini almış bir firma. Madencilik anlamında denetimleri de yakinen takip edilen bir maden. En son denetim geçen yıl ağustos ayında yapılmış durumda. Kazaya neyin sebebiyet verdiği ile alakalı araştırmalarımız devam ediyor. Biraz zamana ihtiyacı var konunun. Daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından. Elbetteki çevresel etkiler yönüyle sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor." dedi.

Etiketler : alparslan bayraktar maden denetim
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