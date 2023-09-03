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Bakan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
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03 Eylül 2023 Pazar 19:12:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 19:12:00

Bakan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile görüştü.

Görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirildi.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda İsrailli Bakan Katz'ın daveti üzerine en kısa sürede İsrail ziyareti gerçekleştireceğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail Enerji Bakanı Sn. Israel Katz ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Sayın Katz'ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Etiketler : Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı israil türkiye
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