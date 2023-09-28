VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gezi Parkı davasında karar... Kavala ve Atalay'ın cezaları onandı
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
MGK toplantısı sona erdi
Dere taştı, işçiler çatıda mahsur kaldı
Borsa günü 8.218,74 puandan tamamladı
Gazprom'un doğalgaz üretiminde büyük düşüş
28 Eylül 2023 Perşembe 17:20:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 17:20:00

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindekiler, Akkuyu NGS şantiyesinde Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva başkanlığındaki proje yöneticileri tarafından karşılandı.

Zoteeva, Likhachev ve Bayraktar'ın da katıldığı çalışma toplantısında nükleer santral inşaatının ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Likhachev, Bakan Bayraktar ile görüşmesinin ardından Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj işleri yapan müteahhitlerin temsilcileriyle buluştu. Ayrıca, söz konusu buluşmada, Türk ve Rus yetkililer sahada incelemelerde de bulundu.

"PROJE 4 GÜÇ ÜNİTESİNDE DE TAKVİME UYGUN DEVAM EDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, inşaat çalışmalarının yoğunluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rus ve Türk ekiplerinin başarılı iş birliği sayesinde proje, dört güç ünitesinde de takvime uygun olarak devam ediyor. Bu yıl genel inşaat çalışmalarını bitiriyoruz ve ilk ünitede başlangıç aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl fiziksel başlangıç aşamasına geçeceğimizi ve ilk elektrik üretiminin başlamasını umuyoruz. Rosatom her zaman taahhütlerini gerçekleştirmekte ve Rus ve Türk liderleri tarafından belirlenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir."

Likhachev, Türkiye'deki ilk nükleer santral projesinin hayata geçirilmesinin iki ülke için büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye için yeni olan enerji sektörünün gelişimine değil, aynı zamanda bölgenin altyapısına da önemli bir katkıda bulunuyoruz. Bölgede yeni konutlar, modern otoyollar inşa ediliyor. Eğitim, tarım, otelcilik ve diğer birçok alan geliştiriliyor. Tüm bu etkiler bölge sakinleri tarafından halihazırda hissediliyor."

Etiketler : Akkuyu NGS Bakan Bayraktar
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX