VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı
Bakan Bak: KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması getiriyoruz
Hizbullah, İsrail askerlerine saldırı düzenledi
İşgalci İsrail esirleri gözden çıkardı... Kitlesel Hannibal Protokolü uygulandı
İşgalci İsrail'den mülteci kampına hava saldırısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mühimmat bulundu
21 Kasım 2023 Salı 12:09:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 12:09:00

Bakan Bak: KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması getiriyoruz

ABONE OL

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtlardaki asansör sistemlerini görevlendirdikleri mühendislerin tek tek dolaşarak kontrol ettiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Asansörlerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz.' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevlendirdikleri mühendislerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtları tek tek dolaşarak asansör sistemlerini kontrol ettiğini bildirdi.

ASANSÖRLERE KAREKOD UYGULAMASI GELİYOR

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"KYK yurtlarındaki asansör kazalarına ilişkin ne tür çalışmaların yapıldığının" sorulması üzerine Bakan Bak, "Asansörlerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak." yanıtını verdi.

Asansör sözleşmelerinin mercek altına alındığını belirten Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığınca mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Aydın'daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor."

Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmelerinin her sene yenilendiğini, bakımlarının ve aylık periyodik muayenelerinin yapıldığını aktaran Bak, yaşanan arızalara anında müdahale edildiğini söyledi.

Etiketler : kyk yurt asansör
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX