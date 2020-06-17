Bakan Albayrak'tan 'Pençe-Kaplan' paylaşımı

17 Haziran 2020 Çarşamba 10:56:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 11:33:00
Bakan Albayrak: Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye...
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye" ifadelerine yer verdi.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." mesajını yayımladı.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle: