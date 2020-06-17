Bakan Albayrak'tan 'Pençe-Kaplan' paylaşımı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." mesajını yayımladı.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle: