Bakan Albayrak'tan 12 Eylül açıklaması: Unutmadık, unutmayacağız
Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.
Bakan Albayrak, "40 yıl... 40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız. O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
40 yıl...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 12, 2020
40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız!
O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim. https://t.co/9VwndstZfd
- Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Çamlıca Kulesi'nden yayınlar başladı
- Bakan Albayrak'tan 12 Eylül açıklaması: Unutmadık, unutmayacağız
- Ankara'da korkutan görüntü! Kum fırtınası gökyüzünü kapladı
- Trabzonspor'da olağanüstü toplantı! Masada 'Sörloth' var
- Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuştu
- Meteoroloji'den Ankara için fırtına uyarısı