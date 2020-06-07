Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce müjdesini verdiği '1 milyon yazılımcı' projesi için düzenlenen ankete esprili bir dille cevap verdi.



ANKETE ESPRİLİ YANITLA MÜJDEYİ DUYURDU

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı '1milyonistihdam' hesabının, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" anketine, "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamda birçok eğitimin olacağını belirtti.