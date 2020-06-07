Bakan Albayrak'tan "1 milyon yazılımcı" projesi anketine esprili yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce müjdesini verdiği '1 milyon yazılımcı' projesi için düzenlenen ankete esprili bir dille yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce müjdesini verdiği '1 milyon yazılımcı' projesi için düzenlenen ankete esprili bir dille cevap verdi.
ANKETE ESPRİLİ YANITLA MÜJDEYİ DUYURDU
Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı '1milyonistihdam' hesabının, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" anketine, "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamda birçok eğitimin olacağını belirtti.
Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim. �� https://t.co/AkTUnHnAHB— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 7, 2020
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