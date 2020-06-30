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30 Haziran 2020 Salı 18:31:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 18:31:00

Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki

Kaynak: DHA

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi ve bu gece dünyaya gelen oğlu Hamza Salih'e ilişkin sosyal medyada yer alan bazı çirkin paylaşımlar büyük tepki çekti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi ve bu gece dünyaya gelen oğlu Hamza Salih’e ilişkin sosyal medyada yer alan bazı çirkin paylaşımlar büyük tepki çekti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bazı kullanıcılar, Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih ile ilgili çirkin paylaşımda bulundu. Büyük tepki toplayan paylaşımlar ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamada bulundu. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" dedi.

'YAZIKLAR OLSUN'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, tepkisini Twitter'dan şöyle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!."

'GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Bakan Albayrak ve eşini doğan oğulları için tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."

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