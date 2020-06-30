Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler artıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zül geliyor." ifadesini kullandı.

GÜL, TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN, SÖZ KONUSU PAYLAŞIMLARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ.

Abdülhamit Gül, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zül geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni doğum yapmış bir anneye, sevincini paylaşan bir babaya ve dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğe hakaret edecek, kin kusacak kadar kötü olanlara rağmen bu nefret diline teslim olmayacağız. Edep ya Hu." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki açıklamasında, "Bakanımız Berat Albayrak ve eşleri Esra Albayrak’ı Hamza Salih yavrumuz vesilesiyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurum, "Bizim inancımızda cennet, annelik payesine ulaşmış her kadının ayakları altındadır. Masum bir çocuk ve annesi üzerinden sergilenen ahlak dışı tutum ve paylaşımları kınıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutladığını belirtti.

Koca, "Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin." açıklamasını yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da söz konusu paylaşımlara Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi.

Berat Albayrak’ı ve eşi Esra Albayrak'ı dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik eden Altun, "Hamza Salih’in, ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum." ifadesini kullandı.

ALTUN, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.

İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ÇELİK, TWİTTER ADRESİNDEN, SÖZ KONUSU PAYLAŞIMLARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ.

"Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor." paylaşımı yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu siyasilerin ürettiği iklimde nefes alan ahlak yoksunlarının yeni doğan masum bir bebeği hedef alarak, sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine, Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak’a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir. Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ DE PAYLAŞIMLARA TEPKİ GÖSTERDİ.

Özhaseki, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın ve çocuklar üzerinden çıkar siyaseti yürüten zavallı güruh, bugün sayın Bakanımız Berat Albayrak ile değerli eşi Esra Albayrak Hanımefendi’nin dünyaya yeni gelen masum bebekleri Hamza Salih üzerinden aciz öfkelerini kusmakta hiçbir beis görmemektedir.‬ Böylesine insanlıktan nasibini almamış, ahlaksız, vicdansız ve haysiyetsiz kişilere ve bu kahrolasıca kirli siyasete karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.