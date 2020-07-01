Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara Fatih Altaylı tepki gösterdi: Allah hakikaten belanızı versin

Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında sert eleştirilerde bulundu.



Altaylı, "Akıl alır gibi değil. Allah hakikaten belanızı versin" diye yazdı.

Altaylı'nın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde:



Hiç sevmem bela okumayı.

Batıl inançtan falan değil.

Yoktur öyle inançlarım.

Ama yine de sevmem. Ama bazen de duramıyor insan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük kızı Esra Albayrak ve eşi Berat Albayrak’ın bir çocukları daha olmuş.

Bazı yaratıklar sosyal medya üzerinden etmedikleri hakaret, yapmadıkları terbiyesizlik bırakmamışlar.

Yuh artık.

Bu ne ya!

Böyle terbiyesizlik, böyle edepsizlik, böyle ahlaksızlık olur mu!

Böyle insanlık olur mu?

“Allah analı babalı büyütsün, şansı güzel olsun” gibi bir iyi niyet cümlesi söylemek içinizden gelmeyebilir.

Ama kalkıp böyle terbiyesizlik, böyle insanlık dışı bir davranış içine girmek.

Akıl alır gibi değil.

Allah hakikaten belanızı versin.