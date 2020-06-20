Bakan Albayrak: Dünya yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.