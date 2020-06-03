Bakan Albayrak, banka müdürleri ile bir araya geldi

Bakan Albayrak, banka müdürleri ile bir araya geldi

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile KOVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.