Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinde incelemelerde bulundu.



Milli Savunma Bakanı Akar, önemli açıklamalarda bulundu:

Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok.

(Terörle mücadele) Sadece 1 Ocak'tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor."