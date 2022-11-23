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23 Kasım 2022 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 10:47:00

Bakan Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 254 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından hemen Meclis'ten Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

''471 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI, 254 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkati çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik bu konuda bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

''TSK'NIN TEK HEDEFİ TERÖRİSTLER VE TERÖRİSTLERE AİT YAPILARDIR''

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne-fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"İftirayla fitneyle fesatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız."

Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını da kaydetti.

Etiketler : hulusi akar pençe kılıç harekatı terörist
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