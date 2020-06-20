Hulusi Akar duyurdu: inlerine girildi, başlarına yıkıldı!

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20 Haziran 2020 Cumartesi 09:10:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 09:16:00

Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

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Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı yıkılmaya devam ediyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu.' dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesine en yakın üs bölgelerinden Siyah Kaya Üs Bölgesi’nde inceleme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti.

İNLERİNE GİRİLDİ BAŞLARINA YIKILDI

Akar, "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor." açıklamasında bulundu.

700'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Bakan Akar, "Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700’den fazla hedef vuruldu." ifadelerini kullandı.

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