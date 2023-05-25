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25 Mayıs 2023 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 14:30:00

Bakan Akar'dan muhalefete hodri meydan: Kendine güvenen yasa dışı geçişi denesin!

Kaynak: Sabah

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Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Ufuk Hudut Karakolu'nda gözetleme kulesine çıkarak çalışmaları izledi. Akar, karakol komutanı teğmene, “Buradan iddia edildiği gibi yasadışı geçiş mümkün mü? Kendine güvenen geçmeyi denesin” dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Hatay'ın Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınırın sıfır noktasındaki Ufuk Hudut Karakoluna da giden Bakan Akar; tören mangasını selamladı, Türk bayrağını öperek karakol komutanına teslim etti. Daha sonra gözetleme kulesine çıkan Bakan Akar, hudut tekmilinin yanı sıra yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL

Fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra Dragon Eye Sensör Sistemi, termal kameralar, gece-gündüz görüş sistemleri, Midas Akustik Algılama sistemi ve diğer sistem ve teçhizata ilişkin aldığı brifingin ardından Bakan Akar; karakol komutanı teğmene, "Buradan iddia edildiği gibi yasa dışı geçiş mümkün mü?" diye sordu. Hudutta görevli teğmen, "Dört kademeli emniyet sistemi kullanıyoruz, buradan yasa dışı geçiş mümkün değil." yanıtını verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Akar, "huduttan yasa dışı geçiş" iddialarına ilişkin soru üzerine, bunların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünmek istediklerini, aksi durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

ANKARA'DAKİ HAREKÂT MERKEZLERİNDE DE İZLENEBİLİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğinin sağlanması konusunda son derece başarılı görevleri yerine getirdiğini ifade eden Bakan Akar, "Yüksek teknoloji ile teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece-gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkânları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye, İran, Irak hududu hem modüler beton duvar, tel örgüler ve hendeklerin de bulunduğu engel sistemi ile korunmakta hem de bu engel sistemi gözle ve elektronik cihazlarla takviye edilmekte, gece-gündüz izlenmektedir. Hudut hattındaki en ufak hareketlerin yanı sıra taktik resim Ankara'daki harekât merkezlerinde de izlenebilmektedir."

SADECE ELEKTRANİK SİSTEMLE YETEMEDİK

Sadece elektronik sistemlerle yetinmediklerini, devriyelerle de hudutların her an kontrol edildiğini bildiren Bakan Akar, olası teşebbüslere süratle timler tarafından müdahale edildiğini aktardı.

Yapılan çalışmaların başarısı istatistiki verilerle de kendini gösterdiğini dile getiren Bakan Akar, "Mehmetçik yüksek bir moral ve motivasyonla kendine verilen görevleri yerine getirmektedir." dedi.

Mehmetçiği özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Bakan Akar, "Mehmetçiğin emeklerine tüm kamuoyu saygı duyarken bazı siyasilerin de buradaki arkadaşlarımızın oldukça zorlu şartlarda yaptıkları görevlere ve emeklerine saygı göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

ALGIYA KAPILMAMALILAR

Sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Bu iddia bir klasik hâline geldi. Yasa dışı geçişle ilgili ortaya atılan birtakım videolar ve fotoğrafların kesinlikle bizim hududumuzla alakası yok. Hududumuza ait olmayan görüntüler üzerinden bazıları hudutlarımızla ilgili birtakım yorumlarda bulunmakta. Bunlar yakışıksız, gerçeklere dayanmayan ve olmaması gereken davranışlar. Vatandaşlarımızın da resmî açıklamalara itibar etmelerini, onun dışında yanlış bir algıya kapılmamaları gerektiğini de hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

EMEĞE SAYGISIZLIK, AYIP

Hudut güvenliğine ilişkin tedbirlerde İHA'ların kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "İhtiyaca, risk ve tehdit ile aldığımız istihbarata göre gerektiğinde SİHA'ları dahi kullanıyoruz. İHA'ların yanı sıra küçük çaplı dronlarımız da karakollarımız tarafından aktif olarak kullanılıyor." yanıtını verdi.

Hudut önlemlerinin kademeli şekilde düzenlendiğini, hudut birliklerinin komando birlikleri tarafından desteklendiğini aktaran Bakan Akar, "Toplam 2 bin 949 kilometrelik kara hududumuz var. Çok değişik arazi ve iklim şartlarında Mehmetçik görevini kararlılıkla yerine getiriyor. Hudut kartallarımız, kahramanlarımız son beş senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Buradaki mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor." diye konuştu.

NEREDEN BAKSA AHMAKÇA

Tüm bu önlemlere rağmen bazı kesimlerin hudutlara yönelik "delik deşik" gibi söylemlerine de sert tepki gösteren Bakan Akar, "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin. Onun için de bu iddialar, eleştiriler bize Ahmet Kaya'nın şarkısındaki 'Nereden baksan tutarsız nereden baksa ahmakça' ifadelerini hatırlatıyor." dedi.

Etiketler : Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Bakan Akar İHA
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