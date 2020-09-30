Bakan Akar'dan kritik görüşme
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.” denildi.
"TÜRKİYE HER DURUMDA AZERBAYCAN'IN YANINDA"
Bakan Akar, İngiliz mevkiidaşına Türkiye'nin her durumda Azerbaycan'ın yanında olacağını söyleyerek, Azerbaycan'ın öz topraklarını savunduğunun altını çizdi.
İki bakan arasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alındı.
Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgede adil ve hakkaniyete uygun bir paylaşımdan yana olduğunu belirtti.
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