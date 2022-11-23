23 Kasım 2022 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 12:20:00
Bakan Akar'dan "Kara Harekatı olacak mı?" sorusuna cevap
Bakan Akar'dan "Kara Harekatı olacak mı?" sorusuna cevap: Bizim tek hedefimiz teröristler onlar neredeyse bizim hedefimiz orası
Bakan Akar'dan "Kara Harekatı olacak mı?" sorusuna cevap: Bizim tek hedefimiz teröristler onlar neredeyse bizim hedefimiz orası
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