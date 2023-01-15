Bakan Akar'dan İngiltere'ye resmi ziyaret
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra'ya gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti. Bakan Akar'ın ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı görüşmeler yapacağı bildirildi.
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