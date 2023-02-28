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28 Şubat 2023 Salı 11:56:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 11:56:00

Bakan Akar'dan enkazdan 326 canı çıkaran Mehmetçiğe ziyaret

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Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin hemen ardından harekete geçen ve katıldığı çalışmalarda 326 kişiyi enkaz altından kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile bir araya gelerek onları tebrik etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri seferber olarak, AFAD ve valiliklerle koordineli şekilde ilk andan itibaren önemli görevler üstlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29 arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama kurtarma timleri deprem bölgesinde 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel bölgedeki görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

BAKAN AKAR'IN DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELERİ DE SÜRÜYOR

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da ilk günden beri Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem bölgesindeki incelemeleri de sürüyor.

Bu kapsamda Antakya'daki çalışmaları inceleyen Akar, depremin hemen ardından zorlu hava şartları ve ulaşım koşullarına rağmen Hatay'a gelerek hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburunun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, enkaz altındaki 19 kişiyi tespit eden "Pamel" ve "Pazı" olmak üzere taburdaki arama kurtarma köpekleri ile yakından ilgilendi.

"BÜYÜK FEDAKARLIK VE KAHRAMANLIK GÖSTERDİNİZ"

Depremin ardından 24 kişiyi enkaz altından canlı olarak kurtaran personeli kahramanlıkları ve fedakarlıklarından dolayı tebrik eden Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiniz. Tüm zorluklara rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanına koştunuz. Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum" dedi.

Büyük bir felaketle karşılaşıldığını belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, "Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır. Acımız büyük bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak" diye konuştu.

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