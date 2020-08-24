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24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:44:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:52:00

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a net mesaj: Haklıyız onun için de kararlı ve azimliyiz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler için “Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere'nin de katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargâhı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma Komutanı devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele harekâtlarının da ele alındığı toplantıda, Koronavirüs ile mücadele önlemleri de gündeme geldi.

Kışlaların salgından korunmasına yönelik yeni tedbirlerin alınmasının da değerlendirildiği toplantıda, Bakan Akar komutanlardan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Konuşmasına Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başlayan Bakan Akar, arama-kurtarma çalışmalarında görev alan personeli tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesinin daha büyük ve önemli stratejik teşebbüslerin de dayanağı olacağını ifade eden Bakan Akar, yoğun bir dönemden geçen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurguladı ve personeli kutladı.

Terörle mücadele harekâtlarının kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar" ifadesini kullandı.

Asil milletin sevgisinin, güveninin ve duasının Mehmetçik'le olduğunu belirten Bakan Akar, "Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar ayrıca Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

Konuşmasının sonunda Zafer Haftası'nın kutlayan Bakan Akar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; vatanımız, asil milletimiz ve birliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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