Bakan Akar'dan celp açıklaması

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar 50 milyona kadar cerrahi maske üretildi. İlaç fabrikamızda dezenfektan üretimi devam ediyor.

TSK'DA KOVİD-19 İLE MÜCADELE

Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeri dışında 96 pozitif vakamız var.

Ateş ölçer, termal kamerayı da üretir hale geldik.

KOVİD TEHLİKESİ VARKEN ASKER EĞLENCELERİ VE ŞEHİRDE RAHATSIZLIK OLUŞTURULMASI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Kalbinde çok özel bir yeri var. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir."

BAKAN AKAR'DAN CELP AÇIKLAMASI

182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

Terörle mücadelemiz aynı şiddet ve tempoda devam etti. Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var

OPERASYON BÖLGELERİ...

Suriye'deki operasyonlarımızı ilk günkü heyecanla yerine getirmekteyiz. ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bölgede tacizler ve tecavüzler var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Her türlü tedbiri almak, ülkemizin menfaat ve refahını kollamak için askeri operasyon dahil her türlü adımı atmak hakkımızdır. Hudut ve halkımızın güvenliği temel esas budur. Müttefik ülkeler üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

1 Ocak'tan bu yana 4312 terörist etkisiz hal getirildi.

İdlib'de Ruslarla 16 devriye gerçekleştirdik.

HAFTER DAYANABİLİR Mİ?

Hafter kendi başına bir güç olarak çıkmadı ortaya. Bir takım güçlerin kullandığı bir araç olarak bulunuyordu. Bunun geleceğini, kabiliyetini gördüler. Arkasındaki destek çekildikçe, ortadan kalktıkça Hafter'in orada kaybolacağı kesin."

Hatta teyide muhtaç bazı haberlere göre; Hafter'in Libya dışında olduğu başka bir ülkede olduğu yönünde gelen haberler arasında yer alıyor.

LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Tepkiler bilgi noksanlığı ve duygusal. Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi Türkiye'nin attığı adımların tamamı uluslararası hukuk normlarına göre yapılmaktadır.

Libya, BM tarafından tanınan hükümetin daveti üzerine oradayız. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması da tamamıyla iki egemen devletin imzalarıyla belirlenen bir anlaşma.

Buna herkesin saygı duyması lazım. Bu konuda herhangi bir şekilde yaptığımız çalışmayı uluslararası hukuk normlarına aykırı şekilde sulandırmaya çalışmak hiç de doğru bir davranış değil.

Bu son derece açık, yeterli ve geçerli bir belgedir bu. Biz yapılması gereken neyse yapacağız. Bu konuda da tarafların, eylemlere-faaliyetlere saygı duymalarını bekliyoruz.

SÖYLEMLERDEKİ TEHDİT YAKLAŞIMI

Bu konuda ülkemizin devlet olarak, TSK olarak gücümüz kuvvetimiz belli. Bu tehditlerin bizim faaliyetlerimize hiçbir etkisi olmayacağını belirtmek istiyorum.

YUNAN BAKAN'IN SÖZLERi

O bir dil sürçmesidir diyelim. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematik olarak uygun olmadığını, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum.