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17 Mart 2023 Cuma 14:56:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 14:56:00

Bakan Akar'dan 18 Mart Şehitler Günü mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü mesajında, "Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösteren bu asil ruhu anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

Akar mesajında Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığının bir abidesi olduğunu kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin, tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Akar, aynı zamanda bu zaferin azmin ve imanın sembolü haline gelerek Türk milletine geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırdığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle devam etti:

"Egemenlik ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı kutsal bildiği vatan topraklarını canı pahasına koruyacağını ve Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösteren bu asil ruhu anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur.

Milli ve manevi değerlerimizi korumak için seve seve canlarını feda eden, şanlı şerefli atalarından ilham alan kahraman ordumuz bugün de ülkemizin ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Milletimizin bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele ve hudut görevleri ile semalarımız ve denizlerimizdeki görevlerini azim ve kararlılıkla sürdürürken bir yandan da milletçe hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depreminin yaralarının sarılması için ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olmuştur."

- "Tarih boyunca maruz kalınan tüm zorlukların üstesinden gelindi"

Devletin tarih boyunca maruz kalınan tüm zorlukların üstesinden geldiğini aktaran Akar, bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları bertaraf etmek için de tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Bakan Akar, yaraların sarılması ve hayatın normalleştirilmesi için ümitsizliğe kapılmadan gayretlerini sürdüreceklerine işaret etti.

Akar, "Bu vesilesiyle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çanakkale Zaferi Sultan Alparslan Bakan Akar

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