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21 Ekim 2022 Cuma 23:26:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 23:26:00

Bakan Akar: Yerli ve milli savunma sanayiinde cin şişeden çıktı

Kaynak: AA

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Bakan Akar, "Ülkemizin güvenliği, bekası, refahı bakımından ordumuzun olmazsa olmazlarını yerli ve milli olarak karşılamak zorundayız. Bu bir lüks veya tercih değil bir zorunluluk. Geleceğimiz, bekamız bakımından bunu yapmak zorundayız, inşallah bunu da yapacağız" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gençlerle Tarihin İzinde" programı kapsamında Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan, onlara tavsiyelerde bulunan Akar, savunma ve güvenlik konularında da değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini vurguladı.

Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla bölgesinde ve dünyada etkin ve proaktif politikalar ortaya koyduğunu ifade eden Akar, savunma sanayii alanındaki gelişmelere de değindi.

Başkan Erdoğan'ın teşviki ve liderliğinde, savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını dile getiren Bakan Akar, "Yerli ve milli savunma sanayiinde cin şişeden çıktı. Eskiden parasını verip alamadığımız şeyleri şimdi biz üretiyoruz." diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

Yerli ve milli olarak tüm hafif silahları, helikopterleri, obüsleri, İHA/SİHA/TİHA'ları, gemileri yaptıklarını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bunları dost ve kardeş ülkelere ihraç da ediyoruz. Bu noktaya geldik. Bu seviyeyi daha da ileri götürmemiz gerekiyor. Geriye ne kaldı? Uçak kaldı, tank kaldı. Uçak da tank da yapacağız. Çok şükür bunun için işçimiz de altyapımız da mühendisimiz de var. Bir tarafta vakıf şirketleri, üniversiteler diğer tarafta özel şirketler, kamu bunlar tek yumruk olarak çalışıyor. Ülkemizin güvenliği, bekası, refahı bakımından ordumuzun olmazsa olmazlarını yerli ve milli olarak karşılamak zorundayız. Bu bir lüks veya tercih değil bir zorunluluk. Geleceğimiz, bekamız bakımından bunu yapmak zorundayız, inşallah bunu da yapacağız."

Programın sonunda gençlerle fotoğraf çektiren Bakan Akar, Edirne Balkan Tarihi Müzesi'ndeki program öncesinde AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti.

Etiketler : Bakan Akar başkan erdoğan savunma sanayi
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