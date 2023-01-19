Bakan Akar yarın Almanya'ya gidecek
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.
Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak.
Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar, bölgedeki son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.
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