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29 Nisan 2023 Cumartesi 16:58:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 16:58:00

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti, çeşitli görüşmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'e katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ettiği TEKNOFEST 2023 kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Burkina Faso Savunma Bakanı Kassoum Coulibaly, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Ukrayna Stratejik Endüstri Bakanı Oleksandr Kamyshin ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alındı.

Öte yandan Bakan Akar, Türkiye'nin ilk "uzay yolcuları" olarak uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'i de tebrik etti.

Etiketler : hulusi akar tsk komuta kademesi teknofest
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