Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.