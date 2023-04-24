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24 Nisan 2023 Pazartesi 09:05:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 09:05:00

Bakan Akar: Türkiye-Rusya-Suriye-İran 4'lü toplantısı yarın Moskova'da yapılacak

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Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları toplantısının yarın Moskova'da yapılmasının planlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik sorusunu yanıtladı. Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirdi. Bakan Akar, şunları söyledi:

"Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili makamlar tarafından bu uygun görüldü. Bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. 25 Nisan'da bu toplantı Moskova'da icra edilmesi planlanıyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması."

İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirten Akar, "Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ ZORA SOKACAK DURUMDA BULUNMAYIZ"

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını da dile getiren Akar, "Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : hulusi akar moskova suriye
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