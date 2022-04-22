VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Rusya: Azovstal'dan sivillerin çıkış düzeni Kiev'e iletiliyor
Bakan Akar: Teröristler yoğun zayiat verdi
Kongre'den Biden yönetimine 'Ukrayna sınırına sahra hastanesi kurun' çağrısı
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere bayram müjdesi
Oktay'dan şehit Gök için taziye mesajı
Taliban TikTok ve PUBG'yi yasaklayacak
Bakan Kirişci: Destek ödemesine 114,8 milyon lira daha eklendi
AKINCI TİHA'dan bir başarı daha
Vaka sayısı 3 binin altına indi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu
Lavrov: Ukrayna ile müzakereler durakladı
Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
3600 ek gösterge düzenlemesinde son toplantı 10 Mayıs'ta
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Muğla'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
ABD'de Kovid-19: Can kaybı 990 bin 681 oldu
Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt!
NFT "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi
Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!
Dünyanın gözü Pençe-Kilit Harekatı'nda!
22 Nisan 2022 Cuma 23:48:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 23:48:00

Bakan Akar: Teröristler yoğun zayiat verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyonu kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi” dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile şehit aileleri ve gazilerle Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Şehit yakınları, gaziler, muvazzafı ve emeklileriyle büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kederde ve kıvançta bir ve bütün olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Şehitlerimiz, gazilerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, asil milletimizin baştacıdır" diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"

Şehitlere, gazilere ve ailelerine sahip çıkmak için devletin imkanları dahilinde yapılması gereken ne varsa yaptıklarını belirten Akar, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Bir tarafta denizde, karada, havada tatbikatlar diğer taraftan da operasyonlar devam ediyor. Son olarak Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattık. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamakta kararlıyız.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak demek terörü bitirmek demektir. Dolayısıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Biz hem şehitlerimizin ve gazilerimizin kanının hem de onların yakınlarının gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Terör belasından tüm milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Uzun bir hazırlık, çalışma, koordinasyon ve planlamadan sonra pazar akşamı Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattık. Operasyon kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi" ifadelerini kullandı.

"1 OCAK'TAN İTİBAREN 1987 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 34 bin 175 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele artan bir tempoda devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren ise 1987 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda dahi karada, denizde, havada tüm silah ve mesai arkadaşlarımız ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarını aksaksız, eksiksiz sürdürüyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında en büyük payın şehitler ve gazilerde olduğunu ifade eden Akar, "Şehitlerimizi, gazilerimizi her zaman saygı, şükran, minnetle anıyoruz. Onların yaptıkları asla unutulmayacak. Silahlı Kuvvetlerimiz bu vefayı gösterdi, gösterecek. Asil milletimiz de şehitlerimize, gazilerimize karşı şükran borcu içinde. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptığı büyük işler nesiller boyu anlatılacak ve onları minnet ve şükranla daima hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, eşleriyle katıldıkları iftarda şehit aileleri ve gazilerle tek tek sohbet etti, taleplerini dinledi onlarla yakından ilgilendi.

Etiketler : Orgeneral Yaşar Güler Bakan Akar TSK
Atatürk projesine dahil oldu

Atatürk projesine dahil oldu
Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor

Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor
Gala için kıyafet alışverişi

Gala için kıyafet alışverişi
Yeni şarkı geliyor

Yeni şarkı geliyor
Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
Adı henüz belli değil

Adı henüz belli değil
Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum

Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum
Tıpatıp Kıvanç

Tıpatıp Kıvanç
Hep yorgunum

Hep yorgunum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER