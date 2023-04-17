Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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