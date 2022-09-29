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29 Eylül 2022 Perşembe 22:27:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 22:27:00

Bakan Akar sınır birliklerinin komutanları ile toplantı yaptı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyi ve sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile geldiği Şırnak'ta, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını da ziyaret etti.

Tümen Komutanlığına atanan Tümgeneral Halil Soysal'a, yeni görevinde başarı dileyen Akar, sınır ötesinde ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini kaydeden Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gerçekleştirilen başarılı terörle mücadele operasyonlarından dolayı kahraman Mehmetçiğimizi kutluyorum." diye konuştu.

Bakan Akar, asil milleti terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi veren birlik komutanlarının, "Birliklerimizin moral ve motivasyonu tam, verilecek her türlü göreve hazırız" ifadeleri üzerine Akar, "Terörist neredeyse hedefiniz orası." talimatını verdi.

Etiketler : Akar Bakan Akar Türk Silahlı Kuvvetleri
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