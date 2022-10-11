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11 Ekim 2022 Salı 18:20:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 18:30:00

Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Akar tarafından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi.

Tahıl koridoru ve Suriye'deki terör tehdidi

Başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi.

Etiketler : msb akar rus
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