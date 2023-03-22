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22 Mart 2023 Çarşamba 19:09:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 19:09:00

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Suriye konusunda ise barışın temini ve insani yardım konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı bağlamında; Küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet ile tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemi, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Suriye'nin kuzeyi bağlamında; Ülkemizin tek amacının hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağı ve devamının büyük önem taşıdığı dile getirildi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından ayrıca, depremlerin ardından Rusya Federasyonu tarafından sağlanan destek ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür edildi.

Etiketler : MSB suriye akar Sergey Şoygu

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