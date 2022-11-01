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01 Kasım 2022 Salı 18:35:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 18:35:00

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede askıya alınan tahıl anlaşması ele alındı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ın bie telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Akar ve Şoygu, Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasını ele aldı.

Akar, Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişimini geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmeleri dün değerlendirdi.

Bakan Akar "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak" diye konuştu.

Etiketler : Bakan Akar Milli Savunma Bakanı Rusya
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