Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ın bie telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Akar ve Şoygu, Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasını ele aldı.

Akar, Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişimini geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmeleri dün değerlendirdi.

Bakan Akar "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak" diye konuştu.