VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska: Herkes başkasının acısını azaltmak için elinden geleni yap...
Op. Dr. Evren Işık: Erkeklerde kısırlık problemi artıyor
Çocuklara özel renkli 23 Nisan etkinlikleri
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul'un dereleri el atılmasını bekliyor
İsveç'te tekrar Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan'a izin çıkmadı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 411, Hong Kong'da 574 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kurtulmuş: Ayasofya'nın açılması halkın değerleriyle çakışan bir anlayışın rafa kaldırılması demektir
Pençe Kilit Operasyonu'nda son durumu paylaştı!
Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Birinci Meclis'te konuştu
Monica Bellucci rüzgarı
Aile toplantısı
Aşkta yüzü güldü
Teklisinin yapımcısı
Milli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
PKK bozguna uğratıldı!
Resmen duyurdular: Ukrayna'ya M-777 obüsleri gönderdik
Türkiye'nin konuştuğu vahşet: Bir tutuklama daha
Dünyanın en büyüğü! Kapadokya'dan havalandı
AKINCI hain avında!
8 senelik savaş sona mı eriyor?
Lüzumsuz karanlık!
Kimlik kartlarında yeni dönem!
23 Nisan 2022 Cumartesi 11:07:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 11:07:00

Bakan Akar Pençe Kilit Operasyonu'nda son durumu paylaştı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyonu kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile şehit aileleri ve gazilerle Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Şehit yakınları, gaziler, muvazzafı ve emeklileriyle büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kederde ve kıvançta bir ve bütün olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Şehitlerimiz, gazilerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, asil milletimizin baştacıdır" diye konuştu.

Şehitlere, gazilere ve ailelerine sahip çıkmak için devletin imkanları dahilinde yapılması gereken ne varsa yaptıklarını belirten Akar, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Bir tarafta denizde, karada, havada tatbikatlar diğer taraftan da operasyonlar devam ediyor. Son olarak Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattık. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamakta kararlıyız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak demek terörü bitirmek demektir. Dolayısıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Biz hem şehitlerimizin ve gazilerimizin kanının hem de onların yakınlarının gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz"

Terör belasından tüm milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Uzun bir hazırlık, çalışma, koordinasyon ve planlamadan sonra pazar akşamı Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattık. Operasyon kapsamında faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristler yoğun zayiat verdi" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 34 bin 175 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele artan bir tempoda devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren ise 1987 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda dahi karada, denizde, havada tüm silah ve mesai arkadaşlarımız ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarını aksaksız, eksiksiz sürdürüyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında en büyük payın şehitler ve gazilerde olduğunu ifade eden Akar, "Şehitlerimizi, gazilerimizi her zaman saygı, şükran, minnetle anıyoruz. Onların yaptıkları asla unutulmayacak. Silahlı Kuvvetlerimiz bu vefayı gösterdi, gösterecek. Asil milletimiz de şehitlerimize, gazilerimize karşı şükran borcu içinde. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptığı büyük işler nesiller boyu anlatılacak ve onları minnet ve şükranla daima hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, eşleriyle katıldıkları iftarda şehit aileleri ve gazilerle tek tek sohbet etti, taleplerini dinledi onlarla yakından ilgilendi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK komuta kademesi Bakan Akar
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Yeni nesil arabesk

Yeni nesil arabesk
Çekimler bitti

Çekimler bitti
Mesut oldu

Mesut oldu
Belgeselle dönüş

Belgeselle dönüş
Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı
Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor

Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Sportif Burak

Sportif Burak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER