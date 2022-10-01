Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da hazır bulundu.