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01 Ekim 2022 Cumartesi 20:37:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 20:37:00

Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da hazır bulundu.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb Bakan Akar pakistan
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