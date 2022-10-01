Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da hazır bulundu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Gülan da yer aldı. https://t.co/OCLsMtCC51#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/W57uXeXN81— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2022
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