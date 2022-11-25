Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti.
Akar burada Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Niazi ile görüştü.
Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Muhammad Amjad Khan Niazi'yi kabulünde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.https://t.co/5Tg4LdE8Wq#HulusiAkar pic.twitter.com/X0DvzFFkJr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2022
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