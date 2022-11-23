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23 Kasım 2022 Çarşamba 20:54:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 20:54:00

Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlere karşı mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Dostlarımızın, müttefiklerimizin ve muhatap ülkelerin bu konudaki duruşumuzu çok iyi anlaması lazım" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov'u, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Kurbanov daha sonra şeref defterini imzaladı.

Önce baş başa görüşen Milli Savunma Bakanı Akar ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Kurbanov, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşme sonunda Türkiye ve Özbekistan arasındaki askeri iş birliği anlaşmalarına imza atan Akar ve Kurbanov ortak basın açıklaması da gerçekleştirdi.

"KARDEŞLİK HUKUKUNA DAYALI YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ VAR"

"Çok değerli kardeşim" diye hitap ettiği Kurbanov'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Akar, "Türkiye ve Özbekistan arasında kardeşlik hukukuna dayalı yüksek düzeyli stratejik ortaklığımız var. Bu ortaklık istikametinde ilişkilerimiz yoğun ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanlarımızın ziyaretleri, görüşmeleri çerçevesinde ilişkilerimiz çok önemli ivme kazandı. Bunun devam etmesi için de Bakanlıklar olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Akar, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ortak tarihi, kültürel değerlere vurgu yaparak "Değerli kardeşim ile birlikte ikili ve bölgesel konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk, değerlendirmeler yaptık, müteakip safhada neler yapabileceğimizi görüştük" dedi.

Olumlu ve yapıcı ilişkilerin sonucu olarak bugün Kurbanov ile iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzaladıklarını da aktaran Akar, şunları söyledi:

"Biz yaptığımız tüm çalışmalarda karşılıklı olarak, iki ülkenin, iki silahlı kuvvetlerin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin birleşmesi için gayret gösteriyoruz. Özbekistan Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi birleştirmek suretiyle çok daha ilerilere gitme gayretindeyiz. Teknik ve danışmanlık konularda karşılıklı olarak her türlü alışverişi yapmak için ortamı hazırlamış bulunuyoruz. Askeri eğitim iş birliği konularının yanı sıra savunma sanayii konusunda da önemli gelişmeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin daha da derinleşeceğine ve dolayısıyla iki ordunun, iki ülkenin savunma ve güvenliğinin çok daha güçlü hale geleceğine tüm kalbimizle inanıyoruz."

"BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER"

Akar, son dönemde gerçekleşen terör saldırılarına dikkati çekerek "Alçakça yapılan saldırılarda küçük çocuklar dahil masum insanlar hayatlarını kaybettiler. Teröristler okulları, öğrencileri alçakça hedef aldı. Sahada Mehmetçiğin karşısında duramayan alçaklar sivilleri hedef aldılar" dedi.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Akar, şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Şehitlerimizin kanlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristlere karşı mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Dostlarımızın, müttefiklerimizin ve muhatap ülkelerin bu konudaki duruşumuzu çok iyi anlaması lazım. Bizim tek hedefimiz teröristler."

"Yaşasın Özbekistan, yaşasın Türkiye" diyen Bakan Akar, sözlerinin sonunda Düzce'deki depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini de iletti.

ÖZBEKİSTAN SAVUNMA BAKANI

Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov da "Kıymetli kardeşim" diye hitap ettiği Bakan Akar'a Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinde gösterdiği sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Yaşanan terör saldırıları nedeniyle başsağlığı dileyen, en derin taziyelerini ifade eden Kurbanov, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Terör saldırılarını kınayan Kurbanov, "İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu alçak saldırılardan sorumlu olanları cezalandıracaktır" dedi.

Kurbanov, Akar ile son derece faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, önemli anlaşmalara imza attıklarını dile getirerek "Cumhurbaşkanlarımız arasındaki görüşmelerle, askeri alandaki ilişkilerimizin daha da gelişmesinin temelleri atıldı. Bizler de sayın cumhurbaşkanlarımızın kararlarıyla halihazırda yüksek düzeyli ortaklık seviyesine uygun şekilde savunma alanındaki iş birliklerimizi de geliştirmekteyiz" diye konuştu.

Akar ile görüşmelerinde askeri eğitim, teknik alanlardaki konuları değerlendirdiklerini ifade eden Kurbanov, "Türkiye, savunma sanayisi konusunda dünyadaki lider ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu alanda iş birliği konusunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistan
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