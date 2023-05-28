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28 Mayıs 2023 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 15:52:00

Bakan Akar, oyunu kullandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında oyunu Kayseri'de kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Kayseri Lisesi'nde kullandı.

Akar, oyunu kullanmak için mezunu olduğu "Taş Mektep" olarak bilinen Kayseri Lisesi'ne geldi.

1097 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akar, mührü teslim etmesinin ardından oy zarfını sandığa attı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için, istikrar için neler yaptıklarını ve yapacaklarını Kayseri'de uzunca süre paylaştıklarını hatırlattı. Seçmenlerin herkesi dinlediğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Artık söz sırası milletimizde. Güven ve huzur içinde serbestçe kararlarını verecek ve oylarını kullanacaklar. Oy verme işleminden sonra da huzur ve güven içinde sonuçları alacağız. Değerli vatandaşlarımızın kararına hepimiz saygı duyacağız. Şimdiden sonucun ülkemize, milletimize, devletimize bekamız, refahımız için, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Etiketler : Bakan Akar Seçim Oy kullanma
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