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15 Mart 2022 Salı 18:54:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 19:02:00

Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne'yi kabul etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Org. Philippe Lavigne'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Org. Philippe Lavigne'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Orgeneral Güler de hazır bulundu.

Etiketler : Milli Savunma NATO Orgeneral Güler
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