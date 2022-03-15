Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne'yi kabul etti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Org. Philippe Lavigne'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Org. Philippe Lavigne'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, Orgeneral Güler de hazır bulundu.
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