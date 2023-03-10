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10 Mart 2023 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 11:34:00

Bakan Akar: NATO, Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha gönderecek

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun depremin ardından Türkiye'ye gönderdiği 4 bin kişilik çadıra ilave olarak, 4 bin kişilik daha çadır gönderme kararı aldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Akar, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesinde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.

NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi alan Akar, NATO çadır kentlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sektörler halinde gerçekleşen çalışmalardan birinci sektördeki kalma yerleri ve genel kullanım alanlarının kurulumunun tamamlandığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Gerek kalma yerleri gerekse sosyal alanları açısından vatandaşımızın rahatlıkla kullanabileceği bir çadır kent ortaya çıktı. Bunu daha da geliştireceğiz. Bir taraftan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da sosyal imkanlardan yararlanmaları için gereken ortam sağlanıyor. Ayrıca geniş çadırlar var. Onları da Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile yakın iş birliği ve koordinasyon içinde gerekli öğretmen desteğinin sağlanması ile anaokulundan başlayarak üniversite hazırlık kursları dahil Mehmetçik dershaneleri kuracağız."

NATO'nun Hatay'da toplam 4 bin kişilik çadır kent kurulumunun devam ettiğini dile getiren Akar, "Bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mutabakat gerçekleşti." ifadesini kullandı.

SOSYAL ALANLAR

Ötençay Mahallesi'ndeki Hatay NATO Çadır Kenti'nin kurulduğu 100 bin metrekarelik alanın tasfiyesi 8 günde yapılarak inşaata hazır hale getirildi.

Çadır kentte tuvalet ve banyo, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, temiz ve atık su arıtma tesisleri, idari ofisler gibi birimler bulunuyor.

Eksi 32 ve 49 dereceye dayanıklı barınma çadırlarında, ısıtma ve soğutma sistemi, yangın algılama detektörü, yatak, ranza bulunuyor. Çadır kentte, Rol 2 seviyesinde hastane olarak hizmet verecek tıbbi destek ünitesiyle Mehmetçik okulları da yer alacak.

Etiketler : hulusi akar deprem bölgesi çadır nato

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