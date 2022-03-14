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14 Mart 2022 Pazartesi 19:50:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 19:50:00

Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.

Brüksel'de düzenlenecek toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak.

NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Etiketler : NATO bakan akar Brüksel
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