Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Çanakkale'nin şehir adı olmaktan çıkıp bir kavrama dönüştüğünü belirtti.

Çanakkale'yi birliğin, beraberliğin, cesaretin, vatan ve millet sevgisinin ifadesi olarak nitelendiren Akar, "Çanakkale ülkemizin, milletimizin şanlı tarihine altın harflerle yazılan bir destandır." diye konuştu.

Karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinmesinde Çanakkale ruhundan ilham alınmasının önemine vurgu yapan Akar, vatan savunması sırasında şehit düşenlere rahmet, gazi ve yaralılara şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Devletimizin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı bütün dünya oldu. Dolayısıyla buna bağlı olarak tarihimize, şöhretimize yaraşır şekilde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Bizden ümidi olanların ümitlerini karşılamak suretiyle elimizden geldiğince Cumhurbaşkanımızın peşinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başta PKK/YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin ayrım yapılmaksızın yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğini anlattı.

"Terörü kaynağında yok etme" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlarımız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde bazılarının içine düştüğü 'terör koridoru kurma' sevdasını Mehmetçik tahrip etti. Orada bir terör koridoru kurulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Pençe Kilit Harekatı büyük bir başarıyla devam ediyor. 491 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit Harekatı önemli. Bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde yaptığımız çalışmalarda açık bir alan kalmıştı. Pençe Kilit o alanı kapatacak ve sınırlarımızın giriş ve çıkışın tam kontrolü mümkün olacak."

Teröristlerin son dönemde sivil hedeflere yönelik saldırılarını hatırlatan Akar, "Bunların karşılığında bizim hiçbir şekilde susmayacağımızı bütün dünyanın bilmesi lazım. Halkımızı, milletimizi, sınırlarımızı, hak ve menfaatlerimizi korumak için ne yapılması gerekiyorsa tereddütsüz yaptık, yapacağız." dedi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirterek, sivillerin, çevrenin, tarihi ve dini yapıların zarar görmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösterdiklerine dikkati çekti.

Hiçbir şekilde terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada bulunan sivillerin, koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için de yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Diğer ülkelerin Türkiye'nin ne yaptığını anlaması, bunun istismar konusu yapılmaması lazım. Biz Irak, Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat hakkımızı, hukukumuzu, sınırlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak da bizim boynumuzun borcu."

Herkesin bunu anlaması gerektiğine işaret eden Akar, şöyle konuştu:

"Çünkü diyoruz ki sizler, burada olduğunu iddia ettiğiniz DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleden bahsediyorsunuz ve binlerce kilometre öteden geliyorsunuz. Bizim sınırlarımızın dibinde teröristler var. Nasıl endişe duymayacağız? Tüm muhataplarımıza şunu diyoruz. 'Teröristlerle birlikte olmayın, onları desteklemeyin, onlarla ilişkinizi, onlara yardımlarınızı kesin çünkü DEAŞ ile mücadele böyle yapılmaz. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK. 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren ordu, Türk ordusu. Eğer orada bir sıkıntı varsa biz sizlerle beraber terörle mücadeleye varız.' Fakat diğer taraftan da teröristlerin hakkımıza, hukukumuza saldırılarına müsaade etmeyeceğimizi de bilmelerini istiyoruz."

"TERÖRİSTLERE OLAN DESTEĞİNİZİ KESİN"



Rusya, ABD ve diğer müttefik ülkelerin verdikleri sözlere uymasının gerekliliğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatında herhangi bir tahdit yok. Tek amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, mevcut kurallar çerçevesinde ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu korumak. Bunun için yapılması gereken ne varsa bundan sonra da yapmaya hazırlanıyoruz. Ne zaman, nerede ne yapmak gerekiyorsa, neyi gerektiriyorsa yeri ve zamanı geldiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Diyoruz ki teröristlere olan desteğinizi kesin, ilişkinizi kesin, bunları desteklemeyin, bunlardan vazgeçin. Bunlarla bir yere varamazsınız. Sizin müttefikiniz, sizinle iş birliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti devleti. Dolayısıyla terörle mücadelede dayanacağınız dayanak Türk Silahlı Kuvvetleridir, Türkiye Cumhuriyeti devletidir diye kendilerine hatırattık, hatırlatıyoruz."

"ORTAMI GERMEYİN, DİYALOG ORTAMINI BOZMAYIN"



Yunanistan ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Yunanistan ile münasebetlerimizde son derece sabırlı, uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, Ege'nin zenginliklerinin adil şekilde paylaşılması için yapılması gerekenlerin diyalog ile yapılması konusunda tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki problemlerin diyalogla çözülmesinin önemine vurgu yapan Akar, "Kendi problemlerimizi çözebiliriz diye kendilerine söylüyoruz. Bu konuda Yunanistan'ın gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini ve bu konuda olabildiğince sorumlu ve sağduyulu konuşmalarını beklediğimizi söylüyoruz. Ortamı germeyin, diyalog ortamını bozmayın diyoruz." dedi.

Türkiye'nin bu konuda çok sabırlı davrandığına dikkatini çeken Bakan Akar, "Biz barışçıl yol ve yöntemlerle bu işin çözülmesinden yanayız. Bizim diyalog çağrımız bir zafiyet değil, 'hakkımızı hukukumuzu koruyacağız, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz' dememiz de bir tehdit değil. Herhangi bir şekilde üçüncü tarafların söylemleriyle kendinizi havalarda görmeyin, ayaklarınız yere bassın, akıllı, mantıklı olun ve bu işlerimizi oturup konuşalım, çözelim ve sulhu sükunu sağlayalım." açıklamalarında bulundu.

Yunanistan'da bazı belli siyasilerin iç politik hesaplarla ortalığı karıştırdığına, ortamı gerdiğine işaret eden Akar, "Bununla birlikte beyhude silahlanma çalışmaları, suni ittifaklar var. Özellikle silahlanma yarışı ciddi borç probleminde olan Yunanistan'da halkın refahına kastediyor. Bazı siyasiler, emekli askerler, emekli diplomatlar, akademisyenler dahil aklıselim Yunanlar bunu görüyor ve ikaz ediyor. Biz de diyoruz ki bunlara kulak verin. Fakat maalesef bu konuda hala sıkıntılar var. Bazıları bu konudaki iyi niyetimizi, olumlu adımlarımızı sabote ediyor. Bunun da farkındayız." diye konuştu.

Türkiye'nin bir tehdit olmadığını bildiren Akar, "Türkiye güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bunu bilin ve davranışlarını buna göre düzenleyin." şeklindeki görüşünü dile getirdi.