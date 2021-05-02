Bakan Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi
Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.
Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.
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