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02 Mayıs 2021 Pazar 21:07:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 21:13:00

Bakan Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi

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Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar pençe şimşek pençe yıldırım Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı
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