  • BIST
    1421.15
  • Dolar
    8,2661
  • Euro
    9,9715
  • Altın
    476,0480
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesimi AB'yi kendi oyuncağı haline getirdi
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
Bakan Akar Libya'da temaslarda bulundu
ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor
Bakan Koca: Sinovac aşısının sevki planlandığı şekilde sürecek
ABD'li diplomat: Türkiye karşısında kaybetmekten korkuyorlar
Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Rum liderden Türkiye'ye hadsiz sözler!
Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü
Yerli aşı ve ilaçlar için tarih belli oldu
Rum tarafı şaşkına döndü: Türk tarafı yeni çözüm önerisini kayıtlara geçirdi
Aşı olanların antikor düzeyi 3 kat arttı
Lice'de listeye 3 çizik!
İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon! Makedonya'da yakalanıp getirildi
Sınırda gerginlik azaldı: Kırgızistan ve Tacikistan askerlerini çekti
Norveçli uzmandan dikkat çeken Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması
Bestami Yazgan: Artık bizimle vekalet savaşı yapamayacaklar, ezer geçeriz
Ünlü filozoftan BAE'ye soğuk duş!
Bu kare sonrası şahit olduğu anısını paylaştı
Çarpıcı uyarı: Tehdit etme girişimleri felakete dönüşebilir
İŞte küçük Dİlan
‘Aşkın Tarifi' için buluştular
03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57:00

Bakan Akar Libya'da temaslarda bulundu

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ve Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Trablus'taki Mitiga Havalimanında Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılanan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'le beraber Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar'ı burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgenarl Abdülbaki Mervan karşıladı.

Bakan Akar, burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

AKAR İLE BAŞBAKAN DİBEYBE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra Başbakanlık Binası'nda gerçekleşen iki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb Akar
Kusurlu güzelliği seviyorum

Kusurlu güzelliği seviyorum
Huzursuzluk vermek istemiyor

Huzursuzluk vermek istemiyor
Melisa Sözen virüsü atlattı

Melisa Sözen virüsü atlattı
İhtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret etti
Konserler Azerbaycan'da

Konserler Azerbaycan'da
Son karar Ozan'da

Son karar Ozan'da
İstanbul'a döndü

İstanbul'a döndü
Gizemli erkek arkadaş

Gizemli erkek arkadaş
Albüm hayali gerçekleşiyor

Albüm hayali gerçekleşiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER