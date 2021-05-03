Bakan Akar Libya'da temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Trablus'taki Mitiga Havalimanında Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılanan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'le beraber Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar'ı burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgenarl Abdülbaki Mervan karşıladı.

Bakan Akar, burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

AKAR İLE BAŞBAKAN DİBEYBE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra Başbakanlık Binası'nda gerçekleşen iki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.