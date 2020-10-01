Bakan Akar'dan kritik Libya ile görüşmesi!

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü. Görüşmede Libya'daki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush’u Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.
Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.
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