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19 Ekim 2020 Pazartesi 17:02:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 17:02:00

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlıktaki görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı El-Haddad'ı kutladı.

Görüşmede, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapan Akar, "Libyalı kardeşlerimize, daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini belirten Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediklerini bildirdi.

Akar, Türkiye’nin, BM tarafından tanınan Libya’nın meşru hükümeti ile yapılan anlaşmalar kapsamında askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, destek ve danışmanlık faaliyetlerine devam edeceğini de belirtti.

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